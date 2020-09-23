Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которой инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической группы, зарегистрировалась кандидатом на выборы главы горсовета. Об этом она сообщила 22 сентября на своей странице в Facebook

Возвращение королевы. Неля Штепа решила побороться за пост мэра Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

В 2014 году Штепа уже возглавляла Славянский горсовет, но была вынуждена оставить эту должность, так как ее задержали украинские правоохранители. Власти Украины сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.

Во второй половине сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил Штепу под домашний арест и обязал ее носить электронное устройство слежения.

Дело Штепы ранее направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако в связи с отводами и самоотводами членов коллегии судей ни один из них так и не смог рассмотреть его до конца. Сейчас дело находится в Орджоникидзевском районном суде Харькова на стадии предварительного заседания. После каждой передачи дела в новый суд его рассмотрение начиналось сначала.