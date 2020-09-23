Пресс-секретарь оппозиционного лидера Светланы Тихановской Анна Красулина на днях рассказала YouTube-проекту «И грянул Грэм» о том, почему бывшая кандидат в президенты выехала за пределы Белоруссии

Тихановская рассказала, что приедет «освобождать» Белоруссию, но при одном условии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь утверждает, что оппозиционного лидера поставили перед выбором: либо выехать за пределы Белоруссии, либо ее дети будут расти сиротами.

Красулина подчеркнула, что ей этого достаточно, чтобы понять действия Тихановской, и добавила, что ни в коем случае ее не осуждает.

Тихановская прибыла в Литву через день после дня голосования и оглашения предварительных результатов выборов президента в Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.