Тихановская рассказала, что приедет «освобождать» Белоруссию, но при одном условии
Тихановская рассказала, что приедет «освобождать» Белоруссию, но при одном условии
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По словам Красулиной, Тихановской пришлось уехать из страны после общения в Центральной избирательной комиссии с представителями силовых структур. 

Пресс-секретарь утверждает, что оппозиционного лидера поставили перед выбором: либо выехать за пределы Белоруссии, либо ее дети будут расти сиротами. 

Красулина подчеркнула, что ей этого достаточно, чтобы понять действия Тихановской, и добавила, что ни в коем случае ее не осуждает.

Тихановская прибыла в Литву через день после дня голосования и оглашения предварительных результатов выборов президента в Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

 