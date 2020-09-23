По словам Красулиной, Тихановской пришлось уехать из страны после общения в Центральной избирательной комиссии с представителями силовых структур.
Пресс-секретарь утверждает, что оппозиционного лидера поставили перед выбором: либо выехать за пределы Белоруссии, либо ее дети будут расти сиротами.
Красулина подчеркнула, что ей этого достаточно, чтобы понять действия Тихановской, и добавила, что ни в коем случае ее не осуждает.
Тихановская прибыла в Литву через день после дня голосования и оглашения предварительных результатов выборов президента в Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.