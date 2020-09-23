Если переговорную площадку по Донбассу перенесут из Минска в какую-то другую европейскую столицу, переговоры просто прекратятся. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии изданию "Взгляд"

Ищенко VLOG: Разумков может заменить Зеленского на посту президента? Леонид Кравчук из-за напряженной политической обстановки в Белоруссии предложил сменить площадку переговоров по Донбассу с Минска на Вену или Стокгольм.

Эксперт напомнил, что белорусская столица была выбрана в качестве компромиссного варианта.

По его словам, украинская сторона не хотела ездить на переговоры в Москву, представители ДНР и ЛНР — в Киев, потому что там их бы сразу арестовали, а Берлин, Париж или другая европейская площадка были неприемлемы для России, поскольку подчеркивали бы решающую роль Запада в урегулировании конфликта.

Политолог также считает, что официальный Киев не будет настаивать на смене площадки еще и потому, что не хочет ссориться с Минском, чтобы не толкнуть его окончательно в объятия Москвы.

«Украина подыгрывает сейчас Польше — стране, которая хочет конкурировать с Германией и Францией за влияние на европейскую политику, а поэтому на поддержку Берлина и Парижа в «минском процессе» ей рассчитывать не приходится», — указал Ищенко.

Киев хочет вообще дезавуировать Минские соглашения, что знают все, поэтому для него нет никакого смысла в смене переговорной площадки, добавил специалист.