Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
По мнению Шимова, для парламентской республики в Белоруссии сегодня точно нет предпосылок.
«Партийная система крайне слаба и незрела. Поэтому сильный президент в Белоруссии, скорее всего, останется. Изменения должны коснуться вертикали власти (она должна стать выборной), а также усиления контроля над правительством со стороны парламента», — сказал он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.