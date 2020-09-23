Белоруссии нужна новая Конституция, так как Конституция 1994 года не предусматривает государственный статус русского языка и воскрешает «лихие девяностые». Об этом политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Лущ назвал причины, почему возвращение к старой Конституции пагубно для Белоруссии Виктор Бабарико предлагал взять за образец Конституцию 1994 года, «где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти».

«Конституция 1994 года, может, и неплоха сама по себе, но в ней есть один крайне неприятный момент — русский язык не имеет статуса государственного. Поэтому если уж и говорить о возврате к Конституции 1994 года, то с учётом поправок от 1995 года по языковому вопросу. Однако те, кто стал продвигать идею возврата Конституции 1994 года, ничего об этом не говорили. И это вызывает подозрение, что языковую дискриминацию хотят протащить в общем пакете конституционной реформы», — сказал Шимов.

При этом он отметил, что не стал «воскрешать призраков лихих девяностых». По мнению политолога, нужна новая Конституция, для которой текст 1994 года может послужить основой, но не более.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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