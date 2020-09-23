Порты Эстонии смогут ожить только при хороших отношениях с Россией, если российские грузоперевозчики станут их совладельцами, и появится экономическая заинтересованность. Об этом рассказал эстонский экономист Леонид Цингиссер в комментарии Baltnews

Эксперт сказал, как простые литовцы ощутят на себе потерю белорусского транзита © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Несмотря на важность отрасли для эстонской экономики, эксперт скептически относится к стремлению Таллина возвратить себе хотя бы часть транзита.

«Эстония гордо заявляла, что ей не нужен этот грузопоток. России, по большому счету, тоже это не нужно — она решает этот вопрос через Усть-Лугу. И зачем теперь при готовой Усть-Луге, Мурманске, Калининграде засовывать транзит под политические риски через Прибалтику?» — задается вопросом Цингиссер.

По его словам, у Эстонии когда-то были перспективы для китайских контейнерных перевозок, однако руководство страны не стало говорить об этом с руководством РЖД, а без договоренности с Россией, плеча и пробега по российской территории грузы каких-либо третьих стран просто не дойдут до Эстонии.

Если Эстония хочет хоть как-то насытить свои порты, она должна иметь как минимум нормальные отношения с соседом, добавил экономист.