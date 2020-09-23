Для президента Белоруссии Александра Лукашенко подошел бы управляемый вариант трансфера власти, как это было в Казахстане, но момент для этого уже упущен. Об этом политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политик назвал условие для обеспечения трансфера власти в республике © Facebook, Александр Лукашок

По словам Шимова, нынешняя версия белорусской Конституции создавалась персонально под действующего президента, и с его уходом перераспределение властных полномочий будет неизбежным.

«Для Лукашенко был бы оптимальным казахстанский сценарий, то есть управляемый трансфер власти и перераспределение полномочий под контролем уходящего президента. Однако вполне возможно, что шанс для этого сценария уже упущен, и внутренние, и внешние игроки приложат все усилия, чтобы поломать его», — сказал политолог.

Он отметил, что сегодня провести трансфер власти на своих условиях для Лукашенко будет гораздо сложнее, чем год или два назад.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.