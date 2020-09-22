«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена», — говорится в отчете.
Там также утверждается, что в рамках этой же «операции» Кремль «поддерживает президента США Дональда Трампа и разжигает общественную рознь в преддверии выборов в США в ноябре».
В отчете также есть данные о том, что ЦРУ провело анализ деятельности украинского народного депутата Андрея Деркача, который распространяет компрометирующую информацию о Байдене.
Как отмечается, Минфин США заявил, что Деркач — «российский агент», однако ЦРУ, АНБ и ФБР не заявляли, что его деятельностью может руководить лично Путин.
ЦРУ, АНБ и ФБР отказались комментировать данный отчет журналистам The Washigton Post, при этом ведомства не оспаривали какие-либо детали этого сообщения, пишет издание.
Также от комментариев отказались в администрации президента США, отмечает WP.
Отчет ЦРУ помогали генерировать Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований США.