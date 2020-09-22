В отчете Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США утверждается, что президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение якобы руководят операцией по дискредитации кандидата в президенты США Джо Байдена. Документ опубликовала The Washigton Post 22 сентября

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена», — говорится в отчете.

Там также утверждается, что в рамках этой же «операции» Кремль «поддерживает президента США Дональда Трампа и разжигает общественную рознь в преддверии выборов в США в ноябре».

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрея Деркача, который распространяет компрометирующую информацию о Байдене.

Как отмечается, Минфин США заявил, что Деркач — «российский агент», однако ЦРУ, АНБ и ФБР не заявляли, что его деятельностью может руководить лично Путин.

ЦРУ, АНБ и ФБР отказались комментировать данный отчет журналистам The Washigton Post, при этом ведомства не оспаривали какие-либо детали этого сообщения, пишет издание.

Также от комментариев отказались в администрации президента США, отмечает WP.

Отчет ЦРУ помогали генерировать Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований США.