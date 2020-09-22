Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном предложил обратить внимание на версии, не связанные с обвинениями Москвы в отравлении блогера Алексея Навального, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники

По ее данным, в разговоре, состоявшемся 14 сентября, Путин напомнил, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие.

«Господин Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель "Новичка" живет там», — цитирует РИА Новости публикацию издания.

Также, по версии Le Monde, Путин объяснил отсутствие официального расследования тем, что российским специалистам не были переданы данные французского и немецкого анализа.

Западные СМИ: в деле Навального немцы голословно обвиняют Россию, но отказываются предоставить конкретные факты © REUTERS, Michele Tantussi Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.

Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет», а уже через пару дней похвастался в сети, что почти пришел в себя.