Россия готова выполнить просьбу коллег из ООН и предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников всемирной организации, сказал президент России Владимир Путин 22 сентября в своем выступлении, показанном в Генассамблее ООН

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», — рассказал глава государства.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 22 сентября

Путин заверил, что обращения к Москве о поставке российской вакцины, которые поступали от коллег из ООН, будут рассмотрены: «Мы не останемся к ним безучастными», подчеркнул российский лидер.