«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», — рассказал глава государства.
Путин отметил, что с опасный вирус может добраться до каждого, не обошла стороной болезнь и «персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиру и региональные структуры».
Путин заверил, что обращения к Москве о поставке российской вакцины, которые поступали от коллег из ООН, будут рассмотрены: «Мы не останемся к ним безучастными», подчеркнул российский лидер.