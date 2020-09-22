Глава Минобороны Украины Андрей Таран считает, что российские командно-штабные учения «Кавказ-2020» угрожают стабильности в черноморском регионе. Об этом министр обороны рассказал главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, передает пресс-служба военного ведомства Украины

Десантники Украины и Великобритании провели совместные маневры © Facebook, Міністерство оборони України

«Андрей Таран подчеркнул, что военные формирования, которые участвуют в этих учениях, а также задействованная в них система военного управления могут быть использованы для проведения непредсказуемых эскалационных действий и создают угрозу стабильности в Черноморском бассейне», — сообщили в ведомстве.

Таран заявил, что в ответ Украина проведет совместные с НАТО учения «Объединенные усилия — 2020».

Стратегические учения «Кавказ-2020» стартовали 21 сентября и пройдут до 26 сентября. Кроме российских военных, в них примут участие около тысячи военнослужащих из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего в маневрах задействуют около 80 тысяч человек.