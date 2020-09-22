Президент России Владимир Путин сказал, что очная встреча лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН должна состояться сразу, как это позволит эпидемиологическая обстановка. Его слова прозвучали в обращении в Генассамблее ООН 22 сентября

«Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка», — заявил Путин.

Россия призывает США к взаимному сдерживанию в развертывании ракетных систем - Путин © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Глава государства отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира.

Путин уточнил, что мораторий будет держаться до тех пор, пока от размещения своих ракет будут воздерживаться США.