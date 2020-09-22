«Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что президент РФ призвал США к взаимному сдерживанию в развертывании ракетных систем.
Глава государства отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира.
Путин уточнил, что мораторий будет держаться до тех пор, пока от размещения своих ракет будут воздерживаться США.