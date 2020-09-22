Комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, сообщает РИА Новости 22 сентября

Западные СМИ: США должны мобилизовать НАТО, чтобы Белоруссия не стала второй Украиной © РИА Новости, Станислав Савельев | Перейти в фотобанк

Её кандидатуру еще должен одобрить полный состав сената, однако с этим проблем не будет: большинство там у однопартийцев президента Дональда Трампа, который и продвигал Фишер на этот пост.

Председатель комитета сената США по международным делам сенатор-республиканец Джеймс Риш пояснил, что США направляют посла в Белоруссию, чтобы тот координировал протесты против президента республики Александра Лукашенко.

«Надеюсь, никто не расценит отправку туда посла, чтобы попытаться координировать нашу помощь белорусскому народу, как награду Лукашенко… Он должен уйти», — сказал Риш.

Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Представитель Госдепа США в Белоруссии «точно не посол для помощи человеку, который называет себя главой государства», подчеркнул Риш.

Белоруссия и США отозвали послов в 2008 году, до сих пор посольства возглавляют временные поверенные.