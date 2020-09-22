Фишер работает в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.
Её кандидатуру еще должен одобрить полный состав сената, однако с этим проблем не будет: большинство там у однопартийцев президента Дональда Трампа, который и продвигал Фишер на этот пост.
Председатель комитета сената США по международным делам сенатор-республиканец Джеймс Риш пояснил, что США направляют посла в Белоруссию, чтобы тот координировал протесты против президента республики Александра Лукашенко.
«Надеюсь, никто не расценит отправку туда посла, чтобы попытаться координировать нашу помощь белорусскому народу, как награду Лукашенко… Он должен уйти», — сказал Риш.
По его словам, внешнеполитическое ведомство США решило, что «лучший способ помочь белорусскому народу — иметь там посла».
Представитель Госдепа США в Белоруссии «точно не посол для помощи человеку, который называет себя главой государства», подчеркнул Риш.
Белоруссия и США отозвали послов в 2008 году, до сих пор посольства возглавляют временные поверенные.