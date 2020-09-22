Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что для Донбасса пишется новое «переходное» законодательство, которое позволит реинтегрировать регион обратно в страну. И понадобится на это время, равное одному поколению — 25 лет.
Ходаковский считает, что время выбрано правильно, а вот путь — неверно.
«За тот срок, что власть их озвучивает, и даже более ранний, Донбасс уже станет частью России де-факто. Неважно, какой будет формальный статус — на Донбассе не останется граждан Украины, потому что последние несогласные владельцы украинских паспортов сами покинут нашу территорию», — сказал эксперт.
При этом экономика республик, заявил он, полностью интегрируется в российскую, и если официальные лица Украины этого еще не поняли — то, вероятно, они ослепли или притворяются таковым, заявил Ходаковский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал возвращение Донбасса под контроль Киева «вопросом времени», уточнив, что "мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса».
Заявил политик и о том, что не намерен вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик, так как не считает их субъектами переговорного процесса.