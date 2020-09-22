Гражданин Белоруссии Александр Фадеев, служивший в республиканской гвардии ДНР, получил четыре с половиной года тюремного срока в Чехии. Об этом 22 сентября сообщает «Лига. Новости»

Донбасс: «ни войны, ни мира» и туманное будущее © Facebook, Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation Александр Фадеев служил с 2014 по 2016 годы, за это время он несколько раз приезжал в Донбасс из Чехии.

Фадеева осудили по статье «террористическое обвинение». Сторона обвинения настаивала на 15 годах лишения свободы, однако судья городского суда Праги пришла к выводу, что доказать участие белоруса в активных боевых действиях не удалось.

По словам самого Фадеева, он лишь входил в состав вооруженных патрулей, но в боях с украинскими силовиками не участвовал. Белоруса, у которого есть вид на жительство в Чехии, ожидает депортация.

В Боснии и Герцеговине (БиГ) правоохранители задержали жителя города Баня-Лука, столицы Республики Сербской.

Как сообщает «Балканский обозреватель» со ссылкой на Госагентство расследований БиГ, мужчина также воевал против ВСУ в ополчении Донбасса. Имя задержанного в интересах следствия не разглашается.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.