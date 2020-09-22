Решение вопроса Донбасса не поможет России прекратить санкции, наложенные на нее Евросоюзом и США. В любой удобный для себя момент Запад воспользуется Крымом как поводом к новому набору запретительных мер, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

По словам Ходаковского, между санкциями против России и нереализацией Минских соглашений существует прямая связь.

Но Крым и Донбасс — не один пакет, карты разыгрываются разные.

Донбасс — это козырь, который Запад предъявил России, и даже если ей удастся его побить, Евросоюз припас в рукаве еще и джокера — санкции за Крым. Это, по словам Ходаковского, делает историю с наложением запретов против РФ долгоиграющей пластинкой.

«Мы со своей позиции, надеясь по простоте душевной на другой вариант развития событий, когда России не пришлось бы строить Крымский мост, так и говорили, что нет сомнений, что санкции никогда не снимут, даже если сдать Украине Донбасс, потому что есть Крым», — объяснил эксперт.

«В честь Навального»: глава европейской дипломатии предложил название для новых санкций против России © wikipedia.org здесь.

Санкции против России начали вводить в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году была связана с желанием российских чиновников и силовиков скрыть коррупционные схемы.

Наиболее масштабные санкции связаны с воссоединением Крыма с Россией и событиями на востоке Украины.

Также на РФ наложены запретительные меры за оказание поддержки правительствам Сирии и Венесуэлы, сделки с властями КНДР.

В 2018 году вступили в силу санкции, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. в их смерти коллективный Запад обвиняет российские спецслужбы.

Сейчас идут разговоры о наложении на РФ нового пакета мер за якобы отравление оппозиционера Алексея Навального.