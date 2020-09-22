«Мы также готовы предоставить €1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине», — сказал он.
Ранее МВФ поставил на паузу переговоры с Украиной из-за паралича антикоррупционных органов в стране, гонений против иностранцев, ограничения зарплат для топ-менеджеров и ситуации вокруг «ПриавтБанка».
В начале сентября украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы выиграли суд против «ПриватБанка», отсудив $350 млн.
Позднее в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с «ПриватБанка» этих денег.