Европейский Союз предоставит Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи только в случае конструктивного взаимодействия страны с Международным валютным фондом (МВФ) и выполнения требований относительно верховенства права в стране, сказал представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 22 сентября в Киеве

«Мы также готовы предоставить €1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине», — сказал он.

Новый транш МВФ под вопросом, катастрофа с рождаемостью. Главное в экономике Украины 4-11 сентября © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В начале сентября украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы выиграли суд против «ПриватБанка», отсудив $350 млн.

Позднее в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с «ПриватБанка» этих денег.