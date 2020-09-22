Украина соответствует всем механизмам, которые фиксируются в отчетах о соблюдении требований странами, имеющими безвизовый режим с ЕС. Об этом 22 сентября сказал Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Киеве

Боррель заявил, что готов прибыть в Минск, но его там не ждут © wikipedia.org

«Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020, и в соответствии с этим отчетом подтвердилось, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так и есть, это было подтверждено», — сказал Боррель.

В то же время, он подчеркнул важность дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и отсутствия политизации правоохранительных органов.