Говоря о прекращении безвизового режима Украины с ЕС он отметил, что в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований
«Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020, и в соответствии с этим отчетом подтвердилось, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так и есть, это было подтверждено», — сказал Боррель.
В то же время, он подчеркнул важность дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и отсутствия политизации правоохранительных органов.