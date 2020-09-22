Газовая камера для киевлян. Дарницу окутал смог от горящей свалки
Газовая камера для киевлян. Дарницу окутал смог от горящей свалки
© Facebook, Володимир Чемерис
По информации ГСЧС, общая площадь возгорания достигала около двух тысяч квадратных метров.

С помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов столичные коммунальщики подвозили землю для засыпки очагов возгорания.

«В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа», — говорится в сообщении.

Дымом от горевшей свалки затянуло Харьковский массив, Позняки, Осокорки, Бортничи, проезжавшим автомобилистам приходилось включать фары дальнего света.

 

 