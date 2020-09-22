Спасатели ликвидировали пожар на свалке в Дарницком районе столицы. Об этом 22 сентября сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС)

Газовая камера для киевлян. Дарницу окутал смог от горящей свалки © Facebook, Володимир Чемерис С помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов столичные коммунальщики подвозили землю для засыпки очагов возгорания. «В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа», — говорится в сообщении. Дымом от горевшей свалки затянуло Харьковский массив, Позняки, Осокорки, Бортничи, проезжавшим автомобилистам приходилось включать фары дальнего света.