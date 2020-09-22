По информации ГСЧС, общая площадь возгорания достигала около двух тысяч квадратных метров.
С помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов столичные коммунальщики подвозили землю для засыпки очагов возгорания.
«В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа», — говорится в сообщении.
Дымом от горевшей свалки затянуло Харьковский массив, Позняки, Осокорки, Бортничи, проезжавшим автомобилистам приходилось включать фары дальнего света.