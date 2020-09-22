Противостояние у Донбасса не с Украиной, а с теми, кто использует ее в качестве средства нанесения вреда России. При этом предсказать какой шаг приведет к распутыванию клубка Восточной Украины просто невозможно, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Представитель ДНР заявил, что когда речь идет о том, что у Донбасса нет договоренности с Украиной, это значит, что ее нет с Западом. Именно он стоит за происходящем на Востоке страны, уверен Ходаковский.

«Я, как житель Донбасса, как участник событий, хотел бы давать комментарии много западнее того места, в котором нахожусь, но мне приходится принимать обстоятельства такими, какие они есть. Не мириться с ними, но принимать, при этом тихо радуясь недоговороспособности Украины, которая завалила процесс нашего возврата в свой состав», — сказал Ходаковский.

Ходаковский объяснил, что заставляет Зеленского продолжать политику Порошенко © Facebook, Студия "Квартал 95"

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

По данным ООН, с 2014 года на Донбассе погибло более 3,3 тысяч мирных граждан, свыше девяти тысяч получили ранений разной степени тяжести, а 1,3 миллиона человек стали беженцами.