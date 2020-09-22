Представитель ДНР заявил, что когда речь идет о том, что у Донбасса нет договоренности с Украиной, это значит, что ее нет с Западом. Именно он стоит за происходящем на Востоке страны, уверен Ходаковский.
«Я, как житель Донбасса, как участник событий, хотел бы давать комментарии много западнее того места, в котором нахожусь, но мне приходится принимать обстоятельства такими, какие они есть. Не мириться с ними, но принимать, при этом тихо радуясь недоговороспособности Украины, которая завалила процесс нашего возврата в свой состав», — сказал Ходаковский.
При этом он уточнил, что России нет никакой выгоды сдавать Украине Донбасс на губительных для него условиях.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
По данным ООН, с 2014 года на Донбассе погибло более 3,3 тысяч мирных граждан, свыше девяти тысяч получили ранений разной степени тяжести, а 1,3 миллиона человек стали беженцами.