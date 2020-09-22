Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Белоруссии, но президент Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС. Об этом 22 сентября сообщается на сайте ЕС

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При этом он в очередной раз подчеркнул, что «у ЕС нет скрытой повестки» в отношении Белоруссии.

Боррель заявил, что хочет, чтобы белорусы сами формировали свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. По его мнению, то, что происходит в Белоруссии — это не геополитический вопрос.

Протестные акции в Белоруссии после победы Александра Лукашенко на выборах президента проходят с 9 августа.