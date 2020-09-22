«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», — написал Боррель.
При этом он в очередной раз подчеркнул, что «у ЕС нет скрытой повестки» в отношении Белоруссии.
Боррель заявил, что хочет, чтобы белорусы сами формировали свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. По его мнению, то, что происходит в Белоруссии — это не геополитический вопрос.
Протестные акции в Белоруссии после победы Александра Лукашенко на выборах президента проходят с 9 августа.