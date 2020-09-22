Лущ назвал причины, почему возвращение к старой Конституции пагубно для Белоруссии
Лущ назвал причины, почему возвращение к старой Конституции пагубно для Белоруссии
«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», — написал Боррель.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что «у ЕС нет скрытой повестки» в отношении Белоруссии.

Боррель заявил, что хочет, чтобы белорусы сами формировали свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. По его мнению, то, что происходит в Белоруссии — это не геополитический вопрос.    

Протестные акции в Белоруссии после победы Александра Лукашенко на выборах президента проходят с 9 августа. 