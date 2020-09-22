В частности, это автоматы АК-12 с навесным оборудованием, новые боевые машины БМД-4М, парашютные системы, а также средства связи и разведки.
По его словам, учения будут контртеррористическими, десантники на них отработают задачи совместно с подразделениями сил специальных операций Белоруссии по уничтожению незаконных вооружённых формирований (НВФ) и баз на территории Союзного государства.
В ходе учений будут проводится десантирование «по-штурмовому» и парашютным способом, а также действия непосредственно по уничтожению НВФ.