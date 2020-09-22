Бойцы ВДВ РФ на учениях «Славянское братство» в Белоруссии используют новейшие боевые машины и парашюты, а также стрелковое оружие, рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, пишет РИА Новости 22 сентября

Десантники Украины и Великобритании провели совместные маневры © Facebook, Міністерство оборони України

По его словам, учения будут контртеррористическими, десантники на них отработают задачи совместно с подразделениями сил специальных операций Белоруссии по уничтожению незаконных вооружённых формирований (НВФ) и баз на территории Союзного государства.

В ходе учений будут проводится десантирование «по-штурмовому» и парашютным способом, а также действия непосредственно по уничтожению НВФ.