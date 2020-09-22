Украина активно отделяется от России и Донбасса стеной из колючей проволоки, а в качестве очередного решения вопроса республик предлагает еще одну «стену» - из живых людей, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Ходаковский считает, что Минские соглашения соблюдаться не будут, и, судя по риторике приближенных к президенту лиц, речь идет о глубокой заморозке конфликта. Возможно, дойдет до «возведения» стены.

«Все чаще говорят о "стене", но не о "стене Яценюка", а "стене" из миротворцев, забывая, что это далеко не одностороннее решение, из-за чего эту идею невозможно признать дорожной картой, пока это не вызовет интерес у России и у нас», — сказал представитель ДНР.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Идея решить вопрос Востока Украины с помощью ввода на территорию миротворцев высказывалась много раз на разных уровнях, однако стороны не сошлись в том, представителями каких стран будут эти посредники.

Украинские представители категорически против миротворцев из России, а жители Донбасса высказали мнение, что без россиян их просто «вырежут».

Бесценная «Стена Яценюка»: отгородиться от России или украсть миллиарды? © Facebook/Арсеній Яценюк

«Стену» строят до сих пор. Уже потрачено более 1,7 млрд гривен.