Ходаковский считает, что Минские соглашения соблюдаться не будут, и, судя по риторике приближенных к президенту лиц, речь идет о глубокой заморозке конфликта. Возможно, дойдет до «возведения» стены.
«Все чаще говорят о "стене", но не о "стене Яценюка", а "стене" из миротворцев, забывая, что это далеко не одностороннее решение, из-за чего эту идею невозможно признать дорожной картой, пока это не вызовет интерес у России и у нас», — сказал представитель ДНР.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Идея решить вопрос Востока Украины с помощью ввода на территорию миротворцев высказывалась много раз на разных уровнях, однако стороны не сошлись в том, представителями каких стран будут эти посредники.
Украинские представители категорически против миротворцев из России, а жители Донбасса высказали мнение, что без россиян их просто «вырежут».
«Европейский вал» или «стена Яценюка» — проект, который представил Кабмину экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в 2014 году. Изначально предполагалось, что за полгода Украину с Россией разделит стена, увенчанная колючей проволокой.
«Стену» строят до сих пор. Уже потрачено более 1,7 млрд гривен.