По словам генсека ООН, мир движется «в очень опасном направлении».
«Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом», — сказал Гутерреш.
Он отметил, что после этого КНР и США будут иметь свои собственные финансовые и торговые правила, искусственный интеллект и интернет.
Этот технологический и экономический раскол неизбежно превратится в геостратегический и военный раскол, полагает Гутерреш. «Мы должны избежать этого любой ценой», — подчеркнул он.