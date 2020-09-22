Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США
Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США
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По словам генсека ООН, мир движется «в очень опасном направлении».

«Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом», — сказал Гутерреш.

Он отметил, что после этого КНР и США будут иметь свои собственные финансовые и торговые правила, искусственный интеллект и интернет.

Этот технологический и экономический раскол неизбежно превратится в геостратегический и военный раскол, полагает Гутерреш. «Мы должны избежать этого любой ценой», — подчеркнул он.