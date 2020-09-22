Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал не допустить раскола мира из-за торговых противоречий Китая и США, поскольку это приведет к геостратегическому и военному расколам, пишет РИА Новости 22 сентября

Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США © скриншот

«Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету, и произойдет великий разлом», — сказал Гутерреш.

Он отметил, что после этого КНР и США будут иметь свои собственные финансовые и торговые правила, искусственный интеллект и интернет.

Этот технологический и экономический раскол неизбежно превратится в геостратегический и военный раскол, полагает Гутерреш. «Мы должны избежать этого любой ценой», — подчеркнул он.