В Белоруссии осудили на 25 суток ареста сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил Telegram-канал комитета

«Выездной "суд" над Анатолием состоялся в 18:00 в здании РОВД <…> "Суд" постановил: 25 суток административного ареста, по двум протоколам. Статья 23.4. Неповиновение. Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из работников «Беларуськалия» Олег Куделка в знак протеста отказался выходить на поверхность после окончания рабочей смены. Горняк передал записку с требованиями, в числе которых были отставка гендиректора «Беларуськалия», освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны сотрудников силовых структур.

В Белоруссии задержан представитель стачкома «Беларуськалия» © REUTERS, Vasily Fedosenko

По информации стачкома, всех, кроме Болкуна, уже отпустили.

Примерно через неделю после объявления результатов президентских выборов в Белоруссии на шахтах предприятия «Беларуськалий» прекратилась добыча, рабочие объявили о забастовке.

Позже Минский областной суд объявил забастовку «Беларуськалия» незаконной. В ответ на это решение работники объявили бессрочную забастовку.