«Выездной "суд" над Анатолием состоялся в 18:00 в здании РОВД <…> "Суд" постановил: 25 суток административного ареста, по двум протоколам. Статья 23.4. Неповиновение. Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один из работников «Беларуськалия» Олег Куделка в знак протеста отказался выходить на поверхность после окончания рабочей смены. Горняк передал записку с требованиями, в числе которых были отставка гендиректора «Беларуськалия», освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны сотрудников силовых структур.
Позже сотрудника вывели на поверхность и отправили на медосвидетельствование. Мужчина был отпущен домой, но позднее его вызвали на беседу в милицию. Поддержать Куделку к одному из рудоуправлений «Беларуськалия» в тот день пришли несколько десятков человек, более двадцати из них были задержаны правоохранителями.
По информации стачкома, всех, кроме Болкуна, уже отпустили.
Примерно через неделю после объявления результатов президентских выборов в Белоруссии на шахтах предприятия «Беларуськалий» прекратилась добыча, рабочие объявили о забастовке.
Позже Минский областной суд объявил забастовку «Беларуськалия» незаконной. В ответ на это решение работники объявили бессрочную забастовку.