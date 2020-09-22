Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина - ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе. Он сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте 22 сентября

Шмыгаль задумал возвращать Крым Украине через новый международный формат © Кабинет министров Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель рассказал верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю, что Киев намерен создать международную координационную платформу по вопросу Крыма с привлечением к консультациям Великобритании, Франции, ФРГ и США.

«Спасибо Жозепу Боррелю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина — ЕС», — написал Зеленский.

Дякую @JosepBorrellF за незмінну підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України. Буду радий обговорити створення переговорного майданчика для деокупації Криму на 22-му Саміті Україна – ЄС. pic.twitter.com/DJKD7f2kjs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2020

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.