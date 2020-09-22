Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с верховным представителем Европейского cоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию в Донбассе и Крыму. Об этом 22 сентября сообщается на сайте главы украинского государства

Представителя ЕС проинформировали о ситуации с безопасностью в Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в «нормандском формате».

Боррель заявил о неизменной поддержке со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал, что необходимо народу Украины © wikipedia.org

«Европейский союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всякую мощную поддержку реформам, которые внедряются», — сказал Боррель.

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке судебной реформы и заверил в том, что нынешняя украинская власть больше заинтересована в построении независимой антикоррупционной структуры и правоохранительной системы для демократического развития Украины.