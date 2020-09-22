Во вторник, 22 сентября, возле здания Верховной Рады в Киеве состоялась акция в поддержку женщин, которые будут баллотироваться в местные органы власти на выборах 2020 года, передает издание «Буквы»

Социологи назвали трех самых популярных женщин в украинской политике © CC0, Pixabay установили «лабиринт стереотипов» в поддержку женщин, который должен развенчать многочисленные предубеждения, связанные с путем девушек в политике.

Инсталляция, установленная в рамках проекта «Идешь в политику не одна», состоит из восьми интерактивных комнат. В каждой из них размещена информация о барьерах, стереотипах и шаблонах, которые касаются женщин в политике.

Например, в лабиринте можно встретить распечатку новости о том, как председатель фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко в грубой форме обсуждали свою коллегу по политсилу Ирину Аллахвердиеву. Так, Корниенко заявил, что Аллахвердиева «баба рабочая, как корабельная сосна».

«Ну, ты к президенту ее заведешь. Он <…> подскочит, выкурит все айкосы и скажет: "Баба, да! Баба, да!"» — сказал глава «Слуги народа».

Также в инсталляции можно увидеть над собой стеклянный потолок и подошвы мужских ботинок, символизирующий невидимый барьер, который мешает женщинам продвигаться выше определенного уровня в иерархии.