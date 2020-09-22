«Я подал ходатайство, чтобы допросили Байдена и других лиц. К сожалению, СМИ говорят, что я вмешиваюсь в выборы президента США, но это не так. Еще с декабря 2016 года, когда Байден еще не был кандидатом в президенты, я подавал заявления о том, что Байден давил на президента Порошенко. Таким образом, я не имею желания вмешиваться в выборы президента США», — сказал Шокин.
По его словам, также следует допросить бывшего государственного секретаря США Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко.
Такое же ходатайство, по его словам, он подал в правоохранительные органы Греции, где его допросили в рамках расследования дела о его отравлении.
На данный момент греческая сторона готовит запрос в правоохранительные органы США о соответствующем допросе Байдена.