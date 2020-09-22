Так, в Киеве во время презентации 30-го отчета миссии по правам человека на Украине, который охватывает период с 16 февраля 2020 года до 31 июля 2020 года, Богнер заявила, что в украинских тюрьмах не соблюдают меры эпидбезопасности и проводят мало тестов на коронавирус.
«Мы обеспокоены информацией, поступающей от Офиса омбудсмена, что не выполняются меры по противодействию Covid-19 в учреждениях задержания. Было 120 подтвержденных случаев Covid-19 в тюрьмах, и 1 человек даже умер. Однако тестирований очень мало, и на самом деле может быть больше случаев», — сказала она.
В связи с этим миссия ООН рекомендует Украине принять закон об амнистии, чтобы на свободу вышли некоторые категории заключенных.