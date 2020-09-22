В Организации Объединенных Наций (ООН) Украине рекомендуют амнистировать некоторые категории осужденных в связи с пандемией коронавируса и выносить больше приговоров, которые не предусматривают заключения. Об этом заявила глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сообщает 22 сентября УНИАН

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Мы обеспокоены информацией, поступающей от Офиса омбудсмена, что не выполняются меры по противодействию Covid-19 в учреждениях задержания. Было 120 подтвержденных случаев Covid-19 в тюрьмах, и 1 человек даже умер. Однако тестирований очень мало, и на самом деле может быть больше случаев», — сказала она.

В связи с этим миссия ООН рекомендует Украине принять закон об амнистии, чтобы на свободу вышли некоторые категории заключенных.