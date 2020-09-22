«Сегодня утром был у @gepard59 (ник Кернеса в Instagram — ред.). Состояние намного лучше. Врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается», — написал он.
«Сегодня утром был у @gepard59 (ник Кернеса в Instagram — ред.). Состояние намного лучше. Врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается», — написал он.
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