Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который лечится от коронавируса в немецкой клинике «Шарите», начало улучшаться, поэтому врачи готовятся его выписывать. Об этом 22 сентября написал его пасынок Родион Гайсинский в Instagram

«Сегодня утром был у @gepard59 (ник Кернеса в Instagram — ред.). Состояние намного лучше. Врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается», — написал он.