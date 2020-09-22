Лидер популярной украинской группы «ТИК» Виктор Бронюк будет баллотироваться в горсовет Винницы от «Партии Винничан». Об этом 22 сентября музыкант сообщил в Facebook

Винница перед выборами: «слуги народа» против «клана Гройсмана» © Кабінет Міністрів України

«Каждое село, город, городок, район должны иметь качественное управление. Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на должность главы областного исполкома. Вскоре мы определим достойного кандидата, и будем делегировать его на руководителя Винницкой области», — написал Бронюк.

На Украине артисты постоянно появляются в избирательных списках тех или иных партий, а некоторые становятся фронтмэнами политических сил.

Самые яркие примеры — президент страны Владимир Зеленский, ранее выступавший на эстраде и появлявшийся в кино в различных юмористических амплуа, и лидер парламентской партии «Голос» Владислав Вакарчук, более известный по своим выступлениям в составе львовской группы «Океан Эльзы».