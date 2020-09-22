Служба безопасности Украины (СБУ) вербует подростков для выполнения заданий на территории республик Донбасса. Об этом заявил задержанный в Луганской Народной Республике 21-летний Владислав Лилипу, собиравший, по данным Министерства госбезопасности ЛНР, сведения для украинских спецслужб, передает РИА Новости 22 сентября

Ранее стало известно о задержании жителя Луганска Владислава Лилипу, который, по данным министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР, собирал данные для СБУ.

«В 2015 году я проходил контроль на пропускном пункте "Станица Луганская", после чего меня вытянул из очереди сотрудник СБ Украины на проверку телефона. Задавал вопросы на тему, знаю ли я военнослужащих (Народной милиции ЛНР. — Ред.), какие-либо позиции, чем занимаюсь я и чем занимаются мои родители. После чего он предложил мне сотрудничество. На тот момент мне было 16 лет», — рассказал задержанный.

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«Они хотели, чтобы я давал им новые имена и фамилии военнослужащих, которых я знаю, места расположения войсковых частей. Позже они поставили задачу мне пойти в Народную милицию, устроиться и передавать информацию о личном составе, о номерах техники и какие задачи выполняет подразделение», — рассказал Лилипу.

Взамен на информацию сотрудники СБУ пообещали парню устроить его на работу в спецслужбы по достижении 18 лет. Он отметил, что позже решил прекратить давать информацию сотрудникам спецслужб, но за это стал получать угрозы в свой адрес и в адрес родственников.

Отмечается, что это не первый случай вербовки подростков сотрудниками СБУ для работы на территории республик Донбасса. По данным МГБ ЛНР, информацию они обычно передают через социальные сети.