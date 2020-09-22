В случае прихода к власти представители оппозиции непременно поставят ребром не только вопрос государственной символики в Белоруссии и статус русского языка, но и возьмут курс на прозападный путь, уверен белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Сегодня герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг уже стали символами белорусской оппозиции и антиподом официально признанным в республике символам.

«Думаю, что в случае победы стороны противников действующей власти они обязательно вынесут вопрос о госсимволике на референдум. Думаю, туда же вынесут вопросы о статусе русского языка и геополитическом выборе», — сказал Смирнов.

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Бело-красно-белый флаг был флагом Белорусской народной республики с 1991 года по 1995 год.

На смену ему пришел красно-зеленый флаг, который до сих пор является официальным государственным символом.

Во время Великой Отечественной войны администрация Третьего рейха решила сделать ставку на белорусских коллаборационистов для борьбы с советскими партизанами. Немцы разрешили им использовать бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в 1942 году.

Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.