В документе сообщается, что представители «Бурисмы» требовали опровержения информации о том, что они выплатили за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену $900 тыс.
«Суд отдельно отметил: "Бурисма" в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат — только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы», — отметил Деркач.
По его словам, «борьба с международной демокоррупцией продолжается». Деркач пообещал новые разоблачения в самое ближайшее время.
Ранее стало известно, что Виктор Шокин, который возглавлял Генеральную прокуратуру в 2015-2016 годах, был уволен с поста за попытку расследовать дело компании «Бурисма» под давлением Байдена.
В ее совете директоров с 2015 года работает сын Байдена Хантер.
Информацию о причастности Байдена к увольнению Шокина подтвердил Юрий Луценко в бытность свою генпрокурором страны.
Позднее стало известно, что представители «Бурисмы» были задержаны во время передачи агенту Национального антикоррупционного бюро Украины первой части взятки в размере $6 млн за закрытие дела в отношении компании.
Как сообщалось, общий размер взятки, который обещали следователям, составлял $50 млн.