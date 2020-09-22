Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск компании «Бурисма» к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу и ИА «Интерфакс-Украина». Решение суда Деркач опубликовал на своей странице в Facebook 22 сентября

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Джо Байдену $900 тыс.

«Суд отдельно отметил: "Бурисма" в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат — только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы», — отметил Деркач.

По его словам, «борьба с международной демокоррупцией продолжается». Деркач пообещал новые разоблачения в самое ближайшее время.

Ранее стало известно, что Виктор Шокин, который возглавлял Генеральную прокуратуру в 2015-2016 годах, был уволен с поста за попытку расследовать дело компании «Бурисма» под давлением Байдена.

Развитие скандала вокруг Burisma: члены Демпартии США и их люди грабили Украину и уничтожали её суверенитет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Информацию о причастности Байдена к увольнению Шокина подтвердил Юрий Луценко в бытность свою генпрокурором страны.

Позднее стало известно, что представители «Бурисмы» были задержаны во время передачи агенту Национального антикоррупционного бюро Украины первой части взятки в размере $6 млн за закрытие дела в отношении компании.

Как сообщалось, общий размер взятки, который обещали следователям, составлял $50 млн.