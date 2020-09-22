«Избиратели, направленные в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию, в том числе в связи с подтверждением диагноза заболевания COVID-19 могут голосовать по месту пребывания», — указано в проекте.
Такие избиратели не позднее 12:00 последней субботы перед днем голосования по почте или через других лиц подают в участковую избирательную комиссию заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания.
Участковая избирательная комиссия после окончания срока на подачу таких заявлений в последний день перед днем голосования на своем заседании производит отдельную выдержку из списка избирателей.
Для голосования по месту нахождения избирателей на самоизоляции/обсервации членам избирательной комиссии выдают отдельный опломбированный или опечатанный переносной избирательный ящик, в который вбрасывается контрольный лист.