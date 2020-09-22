Законопроект об особенностях проведения выборов во время карантина внесли на рассмотрение Рады. Об этом 22 сентября свидетельствуют данные на сайте парламента

«Избиратели, направленные в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию, в том числе в связи с подтверждением диагноза заболевания COVID-19 могут голосовать по месту пребывания», — указано в проекте.

«Зелен виноград». «Слуги народа» идут к поражению на местных выборах на Западной Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Участковая избирательная комиссия после окончания срока на подачу таких заявлений в последний день перед днем голосования на своем заседании производит отдельную выдержку из списка избирателей.

Для голосования по месту нахождения избирателей на самоизоляции/обсервации членам избирательной комиссии выдают отдельный опломбированный или опечатанный переносной избирательный ящик, в который вбрасывается контрольный лист.