«Это тот шкаф, в котором всегда хватает скелетов. Нужно учиться смотреть в будущее. Бездумно принять конституцию 1994 года — значит открыть ящик Пандоры, так как там не закреплен статус русского языка. Зачем практически стопроцентно русскоязычным белорусам ссориться между собой на пустом месте?», — сказал Смирнов.
По мнению белорусского журналиста, сейчас нельзя ущемлять права русского языка, чтобы «сберечь» белорусский, который фактически изжил себя.
Решением проблемы, по мнению эксперта, могло бы стать производство качественного медиа и культурных произведений на белорусском языке.
На сегодняшний день им владеет примерно семь миллионов человек. Статус государственного белорусский язык имеет в Белоруссии, Польше и Чехии.
Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.