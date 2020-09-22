«Это тот шкаф, в котором всегда хватает скелетов. Нужно учиться смотреть в будущее. Бездумно принять конституцию 1994 года — значит открыть ящик Пандоры, так как там не закреплен статус русского языка. Зачем практически стопроцентно русскоязычным белорусам ссориться между собой на пустом месте?», — сказал Смирнов.

В Белоруссии предложили лишить русский язык статуса государственного
В Белоруссии предложили лишить русский язык статуса государственного
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По мнению белорусского журналиста, сейчас нельзя ущемлять права русского языка, чтобы «сберечь» белорусский, который фактически изжил себя.

Решением проблемы, по мнению эксперта, могло бы стать производство качественного медиа и культурных произведений на белорусском языке.

На сегодняшний день им владеет примерно семь миллионов человек. Статус государственного белорусский язык имеет в Белоруссии, Польше и Чехии.

Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.