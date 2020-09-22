«Тематика Нового года—2021 — сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. <…> Площадь сказочного пенька — 34 метра, а его диаметр приблизительно 10 метров. Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице.
В пеньке будут открываться окошки, а из них — выглядывать совы. Пень будет служить основанием, и на нем мы установим главную елку страны. <…> Высота конструкции с елочкой — до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади», — рассказал Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники.
По его словам, внутри пенька будут разнообразные фотозоны и активности.
При этом организаторы отмечают, что проведение новогодних праздников напрямую будет зависеть от ситуации с коронавирусом.