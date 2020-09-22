К новогодним праздникам на Софийской площади в Киеве поставят самую необычную за последние годы ёлку на «сказочном пне». Об этом 21 сентября сообщает сайт segodnya.ua

Украинский военный едва не сгорел под Новый год в палаточном городке © Facebook, Міністерство оборони України

В пеньке будут открываться окошки, а из них — выглядывать совы. Пень будет служить основанием, и на нем мы установим главную елку страны. <…> Высота конструкции с елочкой — до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади», — рассказал Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники.

По его словам, внутри пенька будут разнообразные фотозоны и активности.

При этом организаторы отмечают, что проведение новогодних праздников напрямую будет зависеть от ситуации с коронавирусом.