Сообщается, что 21 сентября люди с плакатами собрались под стенами облгосадминистрации с требованием разрешить партнерские роды. В июне Минздрав отменил указ, согласно которому были установлены ограничения в учреждениях здравоохранения на время карантина, в том числе и на партнерские роды.
При этом местная власть имеет полномочия управления медучреждениями, и в данный момент в Ивано-Франковской области партнерские роды находятся под запретом. В связи с этим общественная организация «Новая жизнь в новых условиях» устроила акцию протеста с целью разрешить мужчинам присутствовать во время родов.
Также на акции присутствовала и кандидат в мэры города Наталья Сербин, которая назвала этот запрет нарушением прав женщин.