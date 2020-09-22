Жительницы Ивано-Франковска на западе Украины требуют вернуть в роддомах города возможность проводить партнерские роды. Об этом 22 сентября сообщает издание «Галка»

Фонд социального страхования Украины приостановил выплату средств больным и беременным © goodfon.ru

При этом местная власть имеет полномочия управления медучреждениями, и в данный момент в Ивано-Франковской области партнерские роды находятся под запретом. В связи с этим общественная организация «Новая жизнь в новых условиях» устроила акцию протеста с целью разрешить мужчинам присутствовать во время родов.

Также на акции присутствовала и кандидат в мэры города Наталья Сербин, которая назвала этот запрет нарушением прав женщин.