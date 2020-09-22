Как отмечается, в августе Саакашвили встретился с бизнесменами, активистами и журналистами из Казахстана, где говорили о реформах в Грузии и на Украине и планировали открыть «центр Саакашвили» в одном из университетов Алма-Аты.
Журналисты полагают, что создавать подобные организации реформаторов-активистов могут для того, чтобы осуществить сценарий «цветной революции» в Казахстане.
Влиятельный Сейсембаев, у которого есть конфликты с нынешними властями республики, идеально подходит на роль выгодополучателя или одного из кураторов переворота, говорится в сообщении.
«При этом у Казахстана идеальное расположение между РФ и Китаем — двумя странами-соперниками США. В условиях торговой войны Штатов и Поднебесной, для Вашингтона РК — отличный полигон и идеальный вариант для блокады Пекина», — обращает внимание Klymenko Time.
Ранее Служба внешней разведки России выяснила, что координаторы массовых протестов в Белоруссии проходили подготовку на Украине по заказу США.
Об участии Украины в подготовке протестов в Белоруссии заявлял также президент республики Александр Лукашенко.