Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и казахский миллионер Маргулан Сейсембай могут быть причастными к организации свержения законной власти в Казахстане, сообщил Telegram-канал Klymenko Time 22 сентября

Хищения и создание ОПГ. Чем занимался новый украинский реформатор в Казахстане © Facebook Маргулан Сейсембай

Журналисты полагают, что создавать подобные организации реформаторов-активистов могут для того, чтобы осуществить сценарий «цветной революции» в Казахстане.

Влиятельный Сейсембаев, у которого есть конфликты с нынешними властями республики, идеально подходит на роль выгодополучателя или одного из кураторов переворота, говорится в сообщении.

«При этом у Казахстана идеальное расположение между РФ и Китаем — двумя странами-соперниками США. В условиях торговой войны Штатов и Поднебесной, для Вашингтона РК — отличный полигон и идеальный вариант для блокады Пекина», — обращает внимание Klymenko Time.

Ранее Служба внешней разведки России выяснила, что координаторы массовых протестов в Белоруссии проходили подготовку на Украине по заказу США.

Об участии Украины в подготовке протестов в Белоруссии заявлял также президент республики Александр Лукашенко.