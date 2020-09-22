Ранее в сети появилось видео, на котором замглавы Госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольского областного совета Богдан Яциковский публично спел антисемитскую песню. Кузьмин направил в полицию обращение по факту произошедшего, однако там состава преступления в творчестве депутата не нашли.
«Так вот, по моему заявлению суд обязал Национальную полицию начать расследование по данному факту. Обратите внимание, суд установил контроль за исполнением собственного решения, обязав полицию уведомить суд об исполнении решения в течение 24 часов. Это значит, что полицейский, не начавший расследование, сам станет преступником и отправится на скамью подсудимых за неисполнение решения суда», — написал Кузьмин.
Нардеп также приложил фотографии копии решения суда.