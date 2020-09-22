Суд обязал Нацполицию начать расследование по факту публичного исполнения антисемитской песни депутатом Тернопольского облсовета от Радикальной партии Олега Ляшко Богданом Яциковским. Об этом на своей странице в Facebook 22 сентября сообщил нардеп от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин, который заявил в полицию на Яциковского

Украинский депутат спел жестокую антисемитскую песню перед публикой – видео © Facebook Богдан Яциковський Богдан Яциковский публично спел антисемитскую песню. Кузьмин направил в полицию обращение по факту произошедшего, однако там состава преступления в творчестве депутата не нашли.

«Так вот, по моему заявлению суд обязал Национальную полицию начать расследование по данному факту. Обратите внимание, суд установил контроль за исполнением собственного решения, обязав полицию уведомить суд об исполнении решения в течение 24 часов. Это значит, что полицейский, не начавший расследование, сам станет преступником и отправится на скамью подсудимых за неисполнение решения суда», — написал Кузьмин.

Нардеп также приложил фотографии копии решения суда.