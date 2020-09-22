Как известно, Сейсембай уже встретился с Зеленским и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пообещал повысить эффективность реформ и законодательства на Украине, отметив, что не собирается в ближайшее время возвращаться в Казахстан.
Отмечается, что у бизнесмена есть и более важные причины не торопиться домой, чем большая загруженность работой в Киеве.
Журналисты выяснили, что он в 2018 году сбежал из Казахстана в США после вызова на допрос.
«Интерес правоохранительных органов к его персоне был связан с осуществленными им более 10 лет назад сделками с "Вымпелкомом" и МТС», — сообщает канал.
По его данным, в 2010 году Сейсембай был объявлен в международный розыск по обвинению финансовой полицией Казахстана в хищении $112 млн и создании ОПГ.