Казахский миллионер Маргулан Сейсембай, который будет помогать президенту Владимиру Зеленскому реформировать Украину, у себя на родине подозревается в серьезных преступлениях, сообщил Telegram-канал Klymenko Time 22 сентября

«Застряну надолго»: Зеленский попросил казахского «мотивационного оратора» заняться реформами на Украине © president.gov.ua Михаилом Саакашвили, пообещал повысить эффективность реформ и законодательства на Украине, отметив, что не собирается в ближайшее время возвращаться в Казахстан.

Отмечается, что у бизнесмена есть и более важные причины не торопиться домой, чем большая загруженность работой в Киеве.

Журналисты выяснили, что он в 2018 году сбежал из Казахстана в США после вызова на допрос.

«Интерес правоохранительных органов к его персоне был связан с осуществленными им более 10 лет назад сделками с "Вымпелкомом" и МТС», — сообщает канал.

По его данным, в 2010 году Сейсембай был объявлен в международный розыск по обвинению финансовой полицией Казахстана в хищении $112 млн и создании ОПГ.