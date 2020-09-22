Отмечается, что падение экономики обусловлено как прямым влиянием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.
«Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупок товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г)», — говорится в материале.
Кроме того, весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций.
По прогнозу НБУ, в третьем квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики.