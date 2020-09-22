Глава Минфина Украины заявил, что экономика страны по итогам года упадет на 5%
Глава Минфина Украины заявил, что экономика страны по итогам года упадет на 5%
© commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України
Отмечается, что падение экономики обусловлено как прямым влиянием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.

«Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупок товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г)», — говорится в материале.

Кроме того, весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций.

По прогнозу НБУ, в третьем квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики.