Жесткие карантинные ограничения и снижение спроса привели к падению экономики Украины. Об этом 21 сентября сообщил Национальный банк страны

Глава Минфина Украины заявил, что экономика страны по итогам года упадет на 5% © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України

«Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупок товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г)», — говорится в материале.

Кроме того, весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций.

По прогнозу НБУ, в третьем квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики.