Обещанная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа создает лишь видимость предстоящих перемен. На самом деле, новая Конституция людям не нужна, они ждут соблюдения старой, рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Журналист рассказал, что в уже имеющейся Конституции Белоруссии прописаны все необходимые права и свободы. Но вместо того, чтобы воплотить закон в жизнь, говорит Смирнов, власти крутят гражданам давно заезженный фильм.

«Как говорил товарищ Бендер: "Пойдемте, Шура! Больше нам здесь ничего не покажут!" Даже терпеливые белорусские кинозрители разом поняли, что это кино закольцовано и будет идти вечно. Местная публика с шумом встала со своих мест — с криками и матом повалила к выходу из кинотеатра», — прокомментировал он.

Историк Сергей Смирнов: В Беларуси нет деления на Восток и Запад, как на Украине © Facebook, Сергей Смирновъ

Действующий лидер республики Александр Лукашенко у власти уже 26 лет.

После выборов 9 августа в стране начались массовые протестные акции, оппозиция считает результаты голосования сфабрикованными.

Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.