Журналист рассказал, что в уже имеющейся Конституции Белоруссии прописаны все необходимые права и свободы. Но вместо того, чтобы воплотить закон в жизнь, говорит Смирнов, власти крутят гражданам давно заезженный фильм.
«Как говорил товарищ Бендер: "Пойдемте, Шура! Больше нам здесь ничего не покажут!" Даже терпеливые белорусские кинозрители разом поняли, что это кино закольцовано и будет идти вечно. Местная публика с шумом встала со своих мест — с криками и матом повалила к выходу из кинотеатра», — прокомментировал он.
Эксперт уверен, что сейчас изменения в его стране невозможны, и кинолента продолжает крутиться, ни смотря ни на что.
Действующий лидер республики Александр Лукашенко у власти уже 26 лет.
После выборов 9 августа в стране начались массовые протестные акции, оппозиция считает результаты голосования сфабрикованными.
Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.