Российский певец, актёр, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе 21 сентября в интервью журналисту Максиму Шевченко, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал о своем отношении к событиям на востоке Украины

Меладзе рассказал о встрече с националистами во Львове © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Трагедия, безумие и огромная ошибка разных политиков. И сейчас все являются заложниками ситуации: разжечь войну, костер можно легко а затушить потом — это нужны огромные усилия, терпение, мудрость. Это то, чего сейчас совсем не хватает», — сказал Меладзе.

Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в Николаеве Украинской ССР, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Валерий прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.