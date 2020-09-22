Он отметил, что до 2014 года объездил с концертами всю Донецкую область, был и в Луганске. Также он прокомментировал войну на Украине.
«Трагедия, безумие и огромная ошибка разных политиков. И сейчас все являются заложниками ситуации: разжечь войну, костер можно легко а затушить потом — это нужны огромные усилия, терпение, мудрость. Это то, чего сейчас совсем не хватает», — сказал Меладзе.
Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в Николаеве Украинской ССР, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Валерий прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.