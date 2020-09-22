О продаже одежды с российской символикой стало известно после того, как впервые за последние семь лет на рынок Украины зашла российская компания. Wildberries организовала 800 пунктов выдачи заказов и доставку почтой. О «непатриотичном» ассортименте 22 сентября написал в Facebook украинский блогер Антон Ходза

«Такое предательство, что аж в заднице жжет. А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может, хотите футболку Полиция России? А За ВДВ? А может, хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах! Какая радость», — написал Ходза.

Впервые за последние семь лет на рынок Украины вышел российский интернет-гигант, речь о миллиардах долларов оборота

О выходе компании Wildberries на украинский рынок стало известно в понедельник, 21 сентября. Ежегодный оборот интернет-магазина составляет миллиарды долларов в год.

На Украине, несмотря на декоммунизацию и отказ от всего русского, до сих пор продолжают работу 104 филиала российских компаний и 13 тысяч — с учредителями из РФ.