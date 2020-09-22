«Такое предательство, что аж в заднице жжет. А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может, хотите футболку Полиция России? А За ВДВ? А может, хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Здесь все есть! И цены в гривнах! Какая радость», — написал Ходза.
Цена на футболки с символами России в переводе на рубли составляет сумму в пределах от 600 до 1,8 тыс. рублей.
О выходе компании Wildberries на украинский рынок стало известно в понедельник, 21 сентября. Ежегодный оборот интернет-магазина составляет миллиарды долларов в год.
На Украине, несмотря на декоммунизацию и отказ от всего русского, до сих пор продолжают работу 104 филиала российских компаний и 13 тысяч — с учредителями из РФ.