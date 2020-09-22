Белоруссия совместно с Россией сможет самостоятельно обеспечивать рынки стран продуктами питания, сделав ненужным их импорт из-за границы, сказал президент республики Александр Лукашенко в Минске 22 сентября во время встречи с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко

«Мы с президентом Путиным, разговаривая о вас в свое время, говорили об этих направлениях сотрудничества, он выразил большой интерес. Я говорю: в Китае вы покупаете продукты питания, надо свое создавать… Надо показать, что мы все можем сами. И не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

По его словам, у республики есть опыт сотрудничества с Сахалинской областью, и предложил его использовать при взаимодействии с Приморским краем.

«Мы готовы поставлять вам, если нужно, молочную и мясную продукцию… Мы же в Китай поставляем, и увеличиваем в разы каждый год эти поставки. Почему мы не можем поставить в Приморье? Это не проблема уже», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что уже и европейцы, несмотря на принятые там меры по защите своего рынка, покупают белорусское детское питание.