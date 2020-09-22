Националисты требовали объявить министру внутренних дел Украины Арсену Авакову о подозрении за «работу на ФСБ». Об этом 22 сентября сообщает издание «Буквы»

Потужный Аваков хочет уйти. Кто станет следующим главой МВД Украины © kmu.gov.ua

«Активисты требуют привлечения министра к ответственности в связи с его якобы визитом в «Союза православных журналистов», который протестующие называют "русскими пропагандистами", и за "слитое" дело против житомирца Василия Муравицкого, который работал на российское издание "Россия Сегодня" и был обвинен в государственной измене (судебные разбирательства продолжаются)», — говорится в сообщении.

Акция приурочена к ожидаемому вручению подозрений лидеру С14 Евгению Карасю и координатору движения Сергею Мазуру в связи с нападением на офис «Союза православных журналистов» и на адвоката Муравицкого.