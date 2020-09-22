Российский певец, актёр, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе 21 сентября в интервью журналисту Максиму Шевченко рассказал, как столкнулся с националистами, выступавшими против его концерта во Львове

Певец Меладзе рассказал о своих связях с Зеленским и Коломойским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости Саломеи Крушельницкой, которая когда-то в начале 20 века пела в этом театре и пойти к памятнику Тараса Шевченко, вокруг которого как раз все движения происходили. <…> Я возложил цветы к памятнику они опешили, потом они начали со мной разговаритвать… и итоге чуть не занесли меня в этот театр», — рассказал Меладзе.

По его словам, если национализм существует, нужно «покопаться в его основе и корнях, и если ты поймешь людей, вполне может быть, что этот национализм пройдет».

Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в украинском Николаеве, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Валерий прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.