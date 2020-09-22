Украинская полиция готовит подозрения лидеру ультраправой радикальной организации С14 Евгению Карасю. Об этом в понедельник, 22 сентября, заявил сам Карась в своем Telegram-канале. По его данным, МВД готовит ему два подозрения относительно инцидентов двухлетней давности

В то же время издание «Страна» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что на самом деле подозрений будет три.

Национал-радикалы из С14 «прославились» нападениями на журналистов и на тех, кого считают инакомыслящими. В частности, одно из подозрений касается дела о нападении в сентябре 2018 года в Житомире на адвоката Андрея Гожего, который защищает журналиста Василия Муравицкого. Об этом инциденте сообщало издание Украина.ру. Тогда на заседание суда Житомира по делу Муравицкого, которого обвинили в госизмене, ворвались радикалы, напали на адвокатов и избили их. Руководил боевиками Евгений Карась. При нападении пострадал и журналист Андрей Лактионов. Этот инцидент вошел в отчет Верховного комиссара ООН по правам человека.

Другое подозрение касается нападения на офис редакции «Союза православных журналистов» (СПЖ) в Киеве. «Нацкорпус» и С14 атаковали «Киевскую Русь» © Андрей Гожый

Сейчас глава С14 утверждает, что адвокат Гожый будто бы сам атаковал националистов, а с журналистами СПЖ активисты С14 якобы просто «спокойно поговорили».

«Страна» отмечает, что источники в правоохранительных органах сообщили о подготовке документов еще по одному инциденту, связанному с С14. Издание напоминает: «…Главарь С14 отметился во многих криминальных эпизодах и провокациях. В частности, еще в 2015 году ходили слухи о его причастности к убийству Олеся Бузины (что Карась потом отрицал)».

В августе против Карася было открыто уголовное производство по поводу его угроз в адрес редакции «Страны». Производство открыто по ч. 1 ст. 171 УК Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).